Rösrath (dpa/lnw) - Ein Mann hat Polizisten in Rösrath bei Köln mit einer Machete bedroht. Die Beamten klingelten bei dem 54-Jährigen am Sonntagabend, weil sie wegen eines Nachbarschaftsstreits gerufen worden waren. Nachdem der Mann die Tür öffnete, «ging er plötzlich mit einer Machete auf die Polizisten zu», berichteten die Beamten am Montag.

Von dpa