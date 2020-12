SPD bringt Vetternwirtschaft-Spekulation ins Plenum

Düsseldorf (dpa/lnw) - Spekulationen über mögliche Vetternwirtschaft in der nordrhein-westfälischen Landesregierung bei millionenschweren Aufträgen für Corona-Schutzausrüstung sollen kommende Woche auf die Agenda des Landtags. Er gehe davon aus, dass das Thema in der nächsten Plenarwoche «eine entscheidende Rolle spielen wird», sagte Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) am Montag in Düsseldorf.

Von dpa