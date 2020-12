Harres und Kühn erhalten bei Dynamo Profiverträge

Dresden (dpa) - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden bindet die U19-Spieler Jonas Kühn und Phil Harres ab dem 1. Juli 2021 längerfristig an den Verein. Wie der Club am Montag in einer Pressemitteilung bekanntgab, unterschrieb Angreifer Harres einen Profivertrag bis 30. Juni 2024. Mittelfeldspieler Kühn bleibt vorerst bis 30. Juni 2023 bei Dynamo. Die aktuellen Verträge, die die laufende Saison betreffen, bleiben davon unberührt.

Von dpa