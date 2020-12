Prozess wegen Kindesmissbrauchs: Geständnis angekündigt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vor dem Prozess um Kindesmissbrauch via App hat der Verteidiger des Angeklagten ein Geständnis seines Mandanten angekündigt. Der Beschuldigte werde «die Tat vollumfänglich einräumen» und sich entschuldigen, sagte Rechtsanwalt Udo Vetter am Dienstagmorgen kurz vor der Eröffnung der Hauptverhandlung am Düsseldorfer Landgericht. Der 26-Jährige wolle den betroffenen Kindern Aussagen «ersparen», bei ihnen sollten keine weiteren Schäden auftreten. Die Öffentlichkeit wurde von dem Prozess nach einem Antrag des Verteidigers noch vor der Anklage-Verlesung ausgeschlossen.

Von dpa