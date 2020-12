Rund 50 Traktoren blockieren Discounter-Lager in Greven

Greven (dpa/lnw) - Mit rund 50 Traktoren haben Landwirte in der Nacht zum Dienstag das Zentrallager eines Discounters in Greven (Kreis Steinfurt) blockiert. Die am Montagabend gestartete Blockadeaktion sei friedlich verlaufen, teilte die Polizei in der Nacht mit. Die Zufahrt zu dem Lager sei für den Lieferverkehr zeitweise blockiert gewesen. Im benachbarten Bundesland Niedersachsen standen zeitgleich mehrere hundert Traktoren vor Discounter-Lagern an mehreren Standorten. Bereits vergangene Woche hatten Landwirte Zentrallager blockiert, um gegen die Preispolitik des Lebensmitteleinzelhandels zu protestieren.

Von dpa