Flächenländern: NRW bei Ladensäulendichte auf Platz zwei

Berlin (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen ist bei der Dichte des öffentlichen Ladenetzes für Elektroautos die Nummer zwei unter den Flächenländern in Deutschland. Im bevölkerungsreichsten Bundesland sind nach aktuellen Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 161 Ladepunkte pro 1000 Quadratkilometer zu finden. Höher ist die Ladepunktdichte nur in Baden-Württemberg mit 173 Lademöglichkeiten pro 1000 Quadratkilometern. Insgesamt gibt es in NRW knapp 5500 öffentlich zugängliche Ladepunkte.

Von dpa