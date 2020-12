Düsseldorf (dpa/lnw) - Junge Unternehmensgründer haben sich in Nordrhein-Westfalen nicht von der Corona-Pandemie abschrecken lassen. Im ersten Halbjahr 2020 habe es in NRW 17 Prozent mehr Start-up-Gründungen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres gegeben, berichtete Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa