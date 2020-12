SEK-Einsatz mit Festnahmen: Mann zerlegt Wohnung mit Axt

Monheim/Mülheim (dpa/lnw) - Mit einer Axt soll ein 25 Jahre alter Mann die Wohnung einer jungen Frau in Monheim (Kreis Mettmann) verwüstet haben. Laut schreiend habe er in Begleitung eines 28-Jährigen Türen und Möbel zerstört sowie Gegenstände aus dem Fenster geworfen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nahm die beiden Männer am Montagabend nach der Fahndung in einem Mehrfamilienhaus in Mülheim vorläufig fest.

