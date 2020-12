Flammersfeld (dpa/lnw) - Ein in Bonn gestartetes Sportflugzeug ist in Rheinland-Pfalz abgestützt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam bei dem Unglück zwischen den Orten Flammersfeld und Seelbach im Westerwald am Dienstag ein Mensch ums Leben. Nähere Informationen zur Identität des Toten lagen zunächst nicht vor.

Von dpa