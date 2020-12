«#SterbenmitStreeck»: Streeck erschrocken über Hass im Netz

Der Tweet war allem Anschein nach anderen Tweets gewidmet, die mit dem Hashtag «#SterbenmitStreeck» auf Twitter kursierten. Der Hashtag stieg sogar in die Twitter-Trends auf. Streeck wurde in den Beiträgen zum Beispiel eine Verharmlosung von Corona vorgeworfen. Viele nahmen den Virologen aber auch in Schutz.

Streeck gehört zu den bekanntesten Experten, wenn es um die Corona-Pandemie geht. Er hatte unter anderem erklärt, dass man Corona nicht bagatellisieren dürfe - überdramatisieren solle man es aber auch nicht.