Nach Affenhaus-Brand: Krefeld plant Böllerverbot

Krefeld (dpa/lnw) - Die Stadt Krefeld will an Silvester kein generelles Böllerverbot erlassen, Pyrotechnik aber unter anderem im Umkreis von 150 Metern rund um den Zoo untersagen. Zum vergangenen Jahreswechsel hatten Himmelslaternen das Affenhaus in Brand gesetzt, zahlreiche Tiere starben. Laut einer Vorlage der Verwaltung für den Stadtrat fehlt es für ein stadtweites Verbot «an einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage.» Die «Rheinische Post» hatte zuvor berichtet.

Von dpa