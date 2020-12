«Jahreswechsel-Lockdown» würde Handel in NRW schwer treffen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vorgeschlagene «Jahreswechsel-Lockdown» würde dem Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen nach Einschätzung der Branche erhebliche Umsatzeinbußen bescheren. «Wir reden da im Non-Food-Handel pro Tag in Nordrhein-Westfalen über Umsätze zwischen 200 und 250 Millionen Euro», sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands NRW, Peter Achten, am Mittwoch in der Radiosendung «Morgenecho» auf WDR 5.

Von dpa