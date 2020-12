Bonn/Berlin (dpa) - In Bonn wird eine weitere internationale Organisation angesiedelt. Die Bundesstadt wird ab 2021 neuer Standort des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage mit rund 150 Mitarbeitern, wie das Bundesverkehrsministerium am Mittwoch mitteilte. Bonn setzte sich in der entscheidenden Wahlrunde gegen Barcelona durch.

Von dpa