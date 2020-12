Keine Verstöße: «Glühwein-Wanderungen» bleiben erlaubt

«Über etwaige Änderungen müsste die Landesregierung entscheiden, hier bestehen keine lokalen Besonderheiten», teilte die Stadt mit. In Düsseldorf gibt es - wie in Köln - mehrere Gastronomen, die Glühwein zum Mitnehmen verkaufen. Im Internet werden mehrere Routen beworben, die verschiedene Verkaufsstationen verbinden.

Die Stadt Köln hatte am Mittwoch angekündigt, den Verkauf von Glühwein und anderer alkoholischer Heißgetränke auf den Straßen einzuschränken. Ab Nachmittags sei künftig Schluss. Zuletzt hatte es massive Kritik am Glühweinausschank in der Domstadt gegeben. «Glühweinstände unterlaufen unsere Kontaktbeschränkungen», prangerte etwa der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach an.