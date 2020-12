Nächste Verletzung: Leverkusen weiter ohne Sven Bender

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss auch mindestens in den kommenden beiden Pflichtspielen auf Abwehrchef Sven Bender verzichten, allerdings nicht wegen der bisher bekannten Verletzung. Nach Vereinsangaben erlitt Bender, der die jüngsten vier Spiele wegen einer Sprunggelenksblessur verpasst hatte, im Training am Dienstag eine Kapselverletzung im rechten Kniegelenk zu. Damit fällt er sicher für das letzte Europa-League-Gruppenspiel am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) gegen Slavia Prag und auch für das Liga-Spiel am Sonntag gegen die TSG 1899 Hoffenheim aus.

Von dpa