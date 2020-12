Rund ein Viertel an Mitteln aus Digitalpakt Schule beantragt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben bislang nur rund 223 Millionen Euro aus dem eine Milliarde Euro schweren Digitalpakt Schule bezogen. Rund zwei Drittel der Anträge (146 Millionen Euro) seien bereits bewilligt worden, hieß es aus dem NRW-Schulministerium am Mittwoch. Noch vor einem halben Jahr hatten die Kommunen Anträge in Höhe von 87,4 Millionen Euro gestellt.