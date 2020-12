Werders Rashica aktuell «kein Thema» mehr für Leverkusen

Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat offenbar kein Interesse mehr an einer Verpflichtung des Offensivspielers Milot Rashica von Werder Bremen. Der 24-Jährige wäre im Oktober beinahe von Bremen nach Leverkusen gewechselt, ein Leihgeschäft zerschlug sich erst in den letzten Minuten der Wechselfrist. «Das war eine Überlegung im Sommer, gerade auch wegen der vielen Spiele im Herbst. Im Winter werden wir es neu bewerten. Im Moment ist es kein Thema», sagte der Bayer-Sportdirektor und frühere Werder-Profi Simon Rolfes in einem Podcast des Radiosenders NDR2. Rashica hat aktuell eine Oberschenkel-Verletzung und fällt voraussichtlich bis Januar aus.

Von dpa