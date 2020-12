Minden (dpa) - Ein Großvater, dessen Enkel sich in einer Besteckschublade die Hand eingeklemmt hatte, will einen Küchenhersteller behördlich zu mehr Vorsorge zwingen. Der Fall wird heute (9.30 Uhr) vor dem Verwaltungsgericht Minden verhandelt, nachdem der Mann sich zunächst erfolglos an die Bezirksregierung Detmold gewandt hatte. Eine Gerichtssprecherin sagte, die Behörde habe es abgelehnt, marktaufsichtsrechtlich gegen den Küchenbauer einzuschreiten. Die Nutzung einer Besteckschublade falle unter das allgemeine Lebensrisiko. Gegen diese Ablehnung klagte der Mann vor dem Verwaltungsgericht.

Das Enkelkind hatte sich 2018 beim Besuch des Großvaters im Kreis Herford in einer elektrisch betriebenen Schublade die Hand eingeklemmt. Der Mann forderte von der Behörde ein Einschreiten gegenüber dem Produzenten für mehr Produktsicherheit. Grundsätzlich könnten das laut Sprecherin Warnhinweise sein, Auflagen zum Verkauf bis hin zum Verkaufsverbot. Am Donnerstag soll das Urteil fallen, ob es bereits verkündet wird, war aber ungewiss.