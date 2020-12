Stau zur Eröffnung: «Drive-In»-Weihnachtsmarkt gestartet

Kalkar (dpa/lnw) - Mit zahlreichen Besuchern hat am Donnerstagnachmittag im Freizeitzentrum «Wunderland» in Kalkar ein coronagerechter «Drive-In»-Weihnachtsmarkt eröffnet. «Wir haben ein kleines bisschen Stau», sagte eine Sprecherin. Die Gäste können in dem weitläufigen einstigen Kraftwerksgelände für 12,50 Euro Eintritt mit dem Auto 2,5 Kilometer lang im Schritttempo an einer dekorierten und beleuchteten Winterlandschaft mit 300 Tannenbäumen und Kunstschnee vorbeifahren. Später können sie auf einem Parkplatz aus dem Auto heraus Glühwein und Würstchen kaufen.

Von dpa