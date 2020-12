Wechselhafter Wochenausklang in NRW: Schnee im Bergland

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird zum Ausklang der Woche wechselhaft. Am Donnerstag bleibt es wechselnd bewölkt und meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mittelte. Nur in Ostwestfalen wird es neblig-trüb. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad. In der Nacht zum Freitag kühlt es auf bis zu minus 4 Grad ab. Örtlich seien glatte Straßen möglich.

Von dpa