Klinik entlässt Pflegerin nach Facebook-Post mit KZ-Bezug

Wesel (dpa/lnw) - Das Evangelische Krankenhaus (EVK) Wesel hat einer Krankenpflegerin gekündigt, die auf ihrem Facebook-Account ein Foto mit Bezug zu einem Konzentrationslager gepostet haben soll. Das Krankenhaus bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der «Rheinischen Post». Demnach war auf dem Account ein Foto veröffentlicht, das den Schriftzug «Arbeit macht frei» am Konzentrationslager Sachsenhausen in verfremdeter Weise zeigt. Statt «Arbeit macht frei» habe auf dem Foto «Impfung macht frei» gestanden. Der Beitrag sei inzwischen gelöscht worden, schrieb die Zeitung.

Von dpa