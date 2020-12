Bitte mit Abstand: Sternsinger eröffnen Aktion online

Aachen (dpa/lnw) - Die Eröffnung der 63. Aktion Dreikönigssingen wird in diesem Jahr coronabedingt sehr klein ausfallen: Nur zwölf Sternsinger sollen nach aktuellen Plänen vor Ort sein, wenn die Aktion am 29. Dezember eröffnet wird. Die Feier im Aachener Dom werde online und im Radio übertragen, berichteten die Organisatoren am Donnerstag. «Wir setzen darauf, dass die Sternsinger-Kinder sich das zu Hause ansehen können», sagte Annette Jantzen von der katholischen Jugendorganisation BDKJ. Normalerweise wären 1200 Kinder in zwei Kirchen vor Ort gewesen.

Von dpa