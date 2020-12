Räuber überfallen Juwelier: Ringe und Gold erbeutet

Viersen (dpa/lnw) - Zwei Räuber haben am Mittwochabend kurz vor Ladenschluss einen Juwelierladen in Viersen überfallen und Schmuck und Gold aus dem Tresor gestohlen. Die schwarz gekleideten Männer seien unerkannt entkommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie hätten die Ladeninhaberin mit einer Pistole bedroht und gezwungen, den Safe zu öffnen. Danach seien sie zu Fuß geflohen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von dpa