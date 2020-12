Gastronomen wollen sich gegen Glühwein-Beschränkung wehren

Köln (dpa/lnw) - Gastronomen wollen sich gegen die Einschränkungen für den Ausschank von Glühwein in Köln wehren. Der Branchenverband Dehoga Nordrhein kündigte an, er werde am Freitag Klage beim Verwaltungsgericht Köln einreichen. Man stelle nicht nur die Sinnhaftigkeit der Einschränkungen infrage, hieß es. Sie seien auch «diskriminierend» und grenzten «an Schikane». «Die Tatsache, dass die Infektionszahlen nicht sinken, belegt, dass nicht die Gastronomie ursächlich für das Problem verantwortlich ist», erklärte Christoph Becker, Geschäftsführer des Dehoga Nordrhein in einer Mitteilung.

Von dpa