Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen dringt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) darauf, den Handel jetzt «schnellstmöglich» bis zum 10. Januar zu schließen. Hamsterkäufe und überfüllte Läden in der Zeit davor müssten ausgeschlossen werden, sagte er am Freitag in Düsseldorf.

Von dpa