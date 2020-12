Schalke-Coach Baum stellt Comeback von Harit in Aussicht

Gelsenkirchen (dpa) - Schalke-Trainer Manuel Baum hat ein Comeback des zuletzt suspendierten Profis Amine Harit in Aussicht gestellt. «Amine hat sich in der Zeit, in der er nicht bei der Mannschaft war, sehr intensiv darum bemüht, wieder zum Team zu kommen. Und auch die Gespräche mit ihm waren wirklich gut. Insofern hat er es sich verdient, eine zweite Chance zu bekommen. Ich bin sicher, dass er daraus gelernt hat», kommentierte der Fußball-Lehrer am Freitag.

Von dpa