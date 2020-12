Kind in NRW aufgetaucht: Ermittlungen gegen vier Verdächtige

Fulda (dpa/lhe) - Im Fall des zeitweise vermissten Achtjährigen aus Fulda ermittelt die Polizei nun gegen vier Personen - auch die Eltern. «Sie stehen im Verdacht, an dem Verschwinden des Jungen mitgewirkt und ihn aus der Obhut des Jugendamts entzogen zu haben», erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Die Eltern hätten kein Sorgerecht für das Kind. Der Junge war Anfang Dezember nach seinem Verschwinden aus Fulda in Nordrhein-Westfalen wohlbehalten gefunden worden. Die vier Verdächtigen sind im Alter zwischen 24 und 48 Jahren.