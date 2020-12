«Opus 2020»: Max Richter veröffentlicht Hommage an Beethoven

Berlin/Bonn (dpa) - Der britische Komponist Max Richter hat zu Beethovens 250. Geburtstag ein eigenes Orchesterwerk geschaffen. Die Uraufführung von «Opus 2020» sei am 16. Dezember - Beethovens mutmaßlichem Geburtstag - im Beethoven-Haus in Bonn geplant. Von dort kam auch der Auftrag für die Komposition. Am 17. Dezember soll das Werk dann auf verschiedenen Streaming-Plattformen erscheinen, wie die Deutsche Grammophon in Berlin am Freitag weiter mitteilte.

Von dpa