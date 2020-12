Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen wird sich an der von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplanten Polizei-Studie beteiligen. Das habe er auf der Innenministerkonferenz angekündigt, sagte Ressortchef Herbert Reul (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Seehofer habe die Studie bei der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster in Auftrag gegeben.

Von dpa