Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Affäre um rechtsextreme Chats bei der nordrhein-westfälischen Polizei sind weitere sieben Suspendierungen von Beamten aufgehoben worden. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag in Düsseldorf auf Anfrage. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet.

Von dpa