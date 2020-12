Bochum feiert 3:0-Sieg gegen Paderborn: Zulj trifft zweimal

Bochum (dpa) - Dem VfL Bochum ist im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ein Heimsieg gelungen. Am Freitagabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Reis mit 3:0 (0:0) gegen den SC Paderborn durch. Robert Zulj markierte in der 54. Minute das 1:0, ehe innerhalb von nur 60 Sekunden zuerst Zulj per Foulelfmeter (60.) selbst nachlegte und Simon Zoller (61.) mit dem 3:0 für die Entscheidung sorgte.

