Scharfe Corona-Kontrollen beim Weihnachtsgeschäft am Samstag

Heute könnte es brechend voll werden in den NRW-Innenstädten. Knapp zwei Wochen vor Weihnachten fehlen vielen Käufern noch Geschenke für die Lieben. Wer sich ins Getümmel stürzen will, sollte unbedingt an Maske und Abstand denken: Es wird scharf kontrolliert.