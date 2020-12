Jugendlicher durch Stiche lebensgefährlich verletzt

Minden (dpa/lnw) - Bei einer Auseinandersetzung in Minden ist ein Jugendlicher lebensgefährlich verletzt worden. Er erlitt mehrere Stichverletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Es werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der junge Mann war den Angaben nach am Freitagmorgen zu einer Aussprache verabredet. Dabei sei es zu dem Streit gekommen, in dessen Verlauf der Jugendliche verletzt zu Boden ging.

Von dpa