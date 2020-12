86-Jähriger fährt in Münster gegen Container und stirbt

Münster (dpa/lnw) - Ein 86-Jähriger ist in Münster mit seinem Wagen gegen einen Container gefahren und ums Leben gekommen. Nach einer Brücke kam er aus noch unbekannter Ursache mit dem Auto von einer Straße ab und durchbrach den Zaun einer Firma, wie die Polizei mitteilte. Der Container sei auf dem Betriebsgelände abgestellt gewesen. Rettungskräfte befreiten den Mann am Freitagnachmittag aus seinem Auto und reanimierten ihn. Er starb wenig später in einer Klinik.