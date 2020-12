Valentino Lazaro: Bis Jahresende «oben festsetzen»

Düsseldorf (dpa) - Der frühere Hertha-Profi Valentino Lazaro will mit Borussia Mönchengladbach im Heimspiel gegen die Berliner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) unbedingt punkten. «Hertha ist sehr ambitioniert und probiert viel aus, ist aber noch nicht da, wo sie hinwill. Wir müssen in der Liga jetzt anfangen, solche Unsicherheiten auszunutzen und unsere Punkte holen», sagte der 24 Jahre Fußballprofi im Interview der Düsseldorfer «Rheinischen Post» (Samstag). Der Österreicher ist noch bis nächsten Sommer von Inter Mailand an den Champions-League-Achtelfinalisten ausgeliehen.

Von dpa