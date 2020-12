Finanzierung Impfzentren: Feste Zusagen vom Land gefordert

Laut Dedy laufen die Vorbereitungen zur Einrichtung der Impfzentren auf Hochtouren. Die kommunalen Zentren seien am 15. Dezember einsatzbereit. Hochfahren könnten sie ihren Betrieb allerdings erst nach der Zulassung des Impfstoffes. «Ab diesem Zeitpunkt benötigen wir einige Tage, bis die Impfungen starten können, etwa um den Personaleinsatz zu regeln.»

Im Impfzentrum Essen, das mit zwölf Impfstraßen eines der größten in NRW ist, fand am Samstag ein Testlauf mit einer Handvoll Testpersonen statt. Überprüft wurden vor allem die geplanten Abläufe. Eine Stadtsprecherin zog eine positive Bilanz. Man habe mehrere Hinweise etwa zur Beschilderung bekommen. Da noch kein Impfstoff zugelassen ist, konnte der Ablauf nur simuliert werden. In Essen sollen später einmal bis zu 2400 Menschen pro Tag geimpft werden können - auch am Wochenende.