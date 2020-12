Virologe: Hohes Infektionsrisiko während Arbeitsplatz-Pausen

Essen (dpa/lnw) - Auf das Corona-Infektionsrisiko am Arbeitsplatz hat der Essener Virologe Ulf Dittmer hingewiesen. «Da gibt es eine echte Gefährdung - zumeist in der Pausensituation», sagte der Direktor des Instituts für Virologie des Universitätsklinikums Essen am Samstag in Essen. Es sei Standard, dass die Menschen während gemeinsamer Pausen den Mund-Nasen-Schutz abnähmen. Auch in Kliniken sei dies häufig so. Über das Thema werde insgesamt viel zu wenig geredet, bemängelte der Experte. Als Gegenmaßnahme schlug Dittmer vor, Pausen allein zu machen oder mit nur wenigen Personen. Auch seien noch mehr Home-Office-Konzepte nötig.

Von dpa