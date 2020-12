Polizei findet Drogenplantage in Wuppertal: Festnahmen

Wuppertal (dpa/lnw) - Einsatzkräfte der Polizei haben in Wuppertal eine größere Drogenplantage entdeckt. Zudem habe es am Samstagmittag mehrere Festnahmen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Zeugenhinweise hätten die Beamten zum Fundort geführt. Weitere Details zu der Entdeckung wurden für den Abend in Aussicht gestellt.