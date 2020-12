Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga längst nicht abgeschrieben und will seinen Weg weiterhin als «mitgliedergeführter Verein» gehen. Dies sagte Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann am Samstag in der ersten digital durchgeführten Mitgliederversammlung des Clubs.

Von dpa