Borussia Düsseldorf im Champions-League-Viertelfinale

Düsseldorf (dpa) - Gastgeber Borussia Düsseldorf hat sich vorzeitig für das Viertelfinale der Tischtennis-Champions-League qualifiziert. Beim Turnierformat in der eigenen Halle gewann die Mannschaft von Timo Boll am Samstag auch ihr zweites Vorrundenspiel gegen den stärksten Gruppengegner GV Hennebont aus Frankreich mit 3:0. Boll siegte dabei in seinem Einzel in 3:1 Sätzen gegen den Belgier Cedric Nuytick. Die beiden anderen Punkte holten die schwedischen Nationalspieler Kristian Karlsson und Anton Källberg.

