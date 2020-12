Neuss (dpa/lnw) - Pfadfinderverbände verteilen am heutigen Sonntag das in Bethlehem entzündete Friedenslicht in Nordrhein-Westfalen. So wird es unter anderem im Dom in Münster von etwa 150 Pfadfindern empfangen. Wegen der Corona-Pandemie veranstalten die Pfadfinderverbände in diesem Jahr keine großen Feiern.

Leuchten wird das Licht, das Menschen und Nationen über Grenzen hinweg verbinden soll, zudem unter anderem in Gottesdiensten in Köln, Dortmund, Essen und Aachen. Anschließend kann das Licht von Interessenten abgeholt werden. In Plettenberg (Märkischer Kreis) soll es an einer Drive-in-Station durchs Autofenster gereicht werden.

Das Licht ist in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet und auf Initiative des Österreichischen Rundfunks (ORF) nach Salzburg gebracht worden. Von dort wurde die kleine Flamme mit einem Auto nach NRW gefahren.

Am Donnerstag wird das Friedenslicht aus Bethlehem dann auch an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in der Staatskanzlei überreicht.