Fünf verletzte Polizisten bei Verkehrsunfall in Aachen

Aachen (dpa) - Fünf Polizisten sind bei einem Zusammenstoß zweier Streifenwagen in Aachen schwer verletzt worden. Am Samstagabend gegen 21.00 Uhr gingen zahlreiche Notrufe über eine größere Schlägerei im Bereich des Westbahnhofs ein, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Streifenwagen aus dem gesamten Innenstadtbereich wurden zu dem angegebenen Ort geschickt. Unterwegs stießen zwei Einsatzautos an einer Kreuzung zusammen, als sie mit Blaulicht und Sirene gleichzeitig abbiegen wollten. Alle fünf Polizeibeamte wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Von dpa