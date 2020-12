Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einer lebensgefährlichen Attacke auf einen 27-Jährigen ist in Düsseldorf ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 30-Jährige sei an der Wohnung seiner Mutter gefasst worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag.

Ein Richter habe bereits Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen ihn erlassen. Das Opfer habe einen Hinweis auf den 30-Jährigen gegeben, mit dem er länger im Streit gelegen habe. Das Motiv liege im privaten Bereich, hieß es.

Nach einer Notoperation habe sich der Zustand des 27-Jährigen stabilisiert und er sei nicht mehr in Lebensgefahr. Nach den bisherigen Ermittlungen kam der 27-Jährige am Samstag gegen 20.50 Uhr hilfeschreiend auf einen Passanten zu. Mit einer Stichverletzung im Oberkörper brach er dann zusammen.

Zeugenaussagen zufolge flüchtete ein Mann zu Fuß vom Tatort. Der Bereich um den Tatort war noch in der Nacht von zahlreichen Polizisten nach der Tatwaffe und etwaigen weiteren Spuren abgesucht worden.