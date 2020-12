Lettieri blickt nach erstem Sieg auf Spiel bei Bayern II

Duisburg (dpa/lnw) - Nach dem ersten Sieg im sechsten Anlauf als Trainer des MSV Duisburg sieht Gino Lettieri noch viel Arbeit vor sich. «Wir müssen auf dem Boden bleiben, weiter machen und sehen, was im Spiel am Mittwoch bei den Bayern für uns drin ist. Wir haben noch einen langen Weg vor uns», sagte Lettieri am Samstag nach dem 4:1 (1:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden. Am Mittwoch (19.00 Uhr) will der MSV mit einem Triumph beim Team des FC Bayern München II den zarten Aufwärtstrend bestätigen.

Von dpa