Mann stirbt nach Messerangriff in Kleve

Krefeld (dpa/lnw) - Ein 37-Jähriger ist am Samstag in Kleve mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Tatverdächtig ist die 33-jährige Lebensgefährtin des Mannes, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag berichteten. Demnach war dem Angriff in einer Unterkunft für Leiharbeiter ein Streit des Paares vorausgegangen. Die Frau soll dabei ihren Partner im Bereich des Oberkörpers verletzt haben. Der Mann wurde noch in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert, starb allerdings an seinen Verletzungen.

Von dpa