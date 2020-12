SPD und Grüne fordern langfristige Corona-Strategie in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen haben den von Bund und Ländern beschlossenen neuerlichen Lockdown als richtig bezeichnet, fordern aber von der NRW-Landesregierung eine langfristigere Corona-Strategie. «Ein sogenannter Lockdown in dieser Form war angesichts der aktuellen und zu erwartenden Infektionszahlen unausweichlich», sagte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Sonntag. «Die Kurzfristigkeit dieser Entscheidung darf jedoch nicht wieder zur Blaupause für den Umgang mit der Corona-Pandemie werden.»