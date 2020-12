Leiche im Wald gefunden: Mordkommission ermittelt

Detmold (dpa/lnw) - In einem Waldstück bei Detmold (Kreis Lippe) ist eine Leiche gefunden worden. Ein Spaziergänger habe den leblosen Körper eines Mannes am Sonntagnachmittag entdeckt, teilten die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Da es Hinweise auf unnatürliche Verletzungen gebe, wurde eine Mordkommission eingerichtet. Zunächst gehe es darum, die Identität des Toten und die Todesumstände zu klären. Näheres gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Von dpa