Schwere Champions-League-Lose für Düsseldorf und Saarbrücken

Düsseldorf (dpa) - Zwei von drei deutschen Vereinen haben in der Tischtennis-Champions-League das Viertelfinale erreicht. Gastgeber Borussia Düsseldorf gewann am Sonntag bei dem Turnierformat in der eigenen Halle auch sein drittes Gruppenspiel gegen Dekorglass Dzialdowo aus Polen mit 3:2 und trifft nun in der ersten K.o.-Runde am Dienstag (17.00 Uhr) auf Sporting Lissabon. Der deutsche Meister 1. FC Saarbrücken bekam nach seinem 3:2-Sieg zum Vorrunden-Abschluss gegen AS Pontoise-Cergy einen weiteren französischen Gegner zugelost: GV Hennebont (Dienstag, 20.30 Uhr), gegen den der FCS 2019 das Finale des ETTU-Pokals verlor. Das ergab die Auslosung am Abend.

Von dpa