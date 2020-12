Weiterhin hohe NRW-Fallzahlen in Corona-Pandemie

Berlin (dpa/lnw) - In der Corona-Pandemie ist auch in Nordrhein-Westfalen keine Entspannung in Sicht. In sieben Tagen infizierten sich pro 100 000 Einwohner rund 168 Menschen mit dem Virus, wie aus einer Statistik des Robert Koch-Instituts vom Montagmorgen hervorgeht. Damit liegt der NRW-Wert nur knapp unter dem Bundesschnitt von rund 176. Beim Umgang mit der Pandemie gilt ein Wert von 50 als eine Warnschwelle, um härtere Maßnahmen einzuleiten - diese Schwelle ist seit langem gerissen. Um die Situation zu entschärfen und diesen Wert wieder zu erreichen, soll das öffentliche Leben ab Mittwoch drastisch runtergefahren werden.

Von dpa