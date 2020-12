Buchhandlungen: Bestellservice mit Abholung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wenn am Mittwoch der Einzelhandel in der Corona-Pandemie großteils zumachen muss, sollen Buchhandlungen zumindest einen Teil ihres Geschäfts weiterführen können. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sagte am Montagmorgen in WDR 5, dass zwar auch in diesen Läden die Kontakte reduziert werden sollen. Die Kunden könnten aber weiterhin Bücher bestellen und sich diese im Eingangsbereich der Buchhandlung abholen. «Ich denke, dass eine solche Regelung jetzt auch kommen wird.» Solche Vorgaben gab es bereits im Frühjahr, als die meisten Geschäfte des Einzelhandels in der Pandemie zum ersten Mal dichtmachen mussten.

Von dpa